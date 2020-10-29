«ميديون» تكشف عن حاسوب مكتبي للألعاب

المصدر:
  • برلين - د.ب.أ
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كشفت شركة «ميديون» الألمانية عن حاسوب مكتبي جديد لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن الجهاز الفاخر الجديد يتمتع بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل: بطاقة الرسوميات «MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 10G OC» بتصميم المروحة الثلاثية لضمان أفضل أداء للألعاب، إضافة إلى معالج «إنتل Core i7-10700K» وذاكرة الوصول العشوائي «Kingston HyperX Fury RGB» بسعة 32 غيغابايت.

وذكرت الشركة أن الحاسوب الجديد يتميز بزيادة الأداء بدرجة ملحوظة، ورفع كفاءة الطاقة، بما في ذلك دعم تقنية DLSS وRaytracing.

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