«كورسير» تطلق فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» عن إطلاق فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب، بسعر يبلغ 40 دولاراً (نحو 148 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الفأرة «Katar Pro Wireless» الجديدة تأتي بوزن 96 غراماً، بينما تصل فترة تشغيل البطارية «AA» إلى 135 ساعة، وبالتالي فإنها تعد مثالية للاستخدام أثناء التنقل.

وأضافت أنه يمكن توصيل الفأرة اللاسلكية الجديدة بالحواسيب عن طريق تقنية الـ«بلوتوث» ومستقبل «USB» الوارد معها. وأشارت الشركة إلى أن باقة التجهيزات التقنية للفأرة، تشتمل على مستشعر بصري «PMW3325» من «PixArt»، بدقة وضوح قصوى تبلغ 10000 نقطة في البوصة المربعة، كما تشتمل الفأرة على ستة أزرار، يمكن برمجتها بحرية بوساطة برنامج «iCUE»، بما في ذلك تعيين وحدات «الماكرو»، وتخزين برمجة الأزرار على الفأرة مباشرة.