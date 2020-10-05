«إيه أو سي» تُطلق 3 شاشات جديدة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه أو سي» عن إطلاق ثلاث شاشات جديدة من سلسلة «E2» لتلبية متطلبات موظفي المكاتب والمستخدمين، الذين يعملون في المنزل.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الأولى «Q32E2N» الجديدة تأتي بلوحة «VA» قياس 31.5 بوصة وتعمل بدقة: (2560 x 1440 بيكسل)، فيما تعتمد الشاشة الثانية «Q34E2A» على لوحة «IPS» قياس 34 بوصة وتعمل بدقة وضوح: (2560 x 1080 بيكسل)، بينما تأتي الشاشة الثالثة «U32E2N» بلوحة «VA» قياس 31.5 بوصة مثل الشاشة الأولى، لكنها تعمل بدقة وضوح تبلغ: (3840 x 2160 بيكسل)، مع كثافة «بيكسلات» تصل إلى 140 بيكسل في البوصة المربعة.

وأضافت أن الشاشات الثلاث الجديدة تمتاز بزمن استجابة يبلغ أربعة مللي/‏‏ ثانية مع دعم تقنية «Adaptive Sync»، لافتة إلى أنه يتم توصيل الحواسيب بالشاشات الجديدة عن طريق منفذي «DisplayPort» و«HDMI».