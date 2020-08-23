شركة ألمانية تطرح خوذة بـ «حاجب شمس» قابل للتعديل

المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلقت شركة «إتش جيه سي» الألمانية HJC خوذتها «i40»، التي تتوافر بخيارات من الألوان، بسعر يبدأ من 120 يورو (نحو 521 درهماً).

وأوضحت الشركة أن جسم الخوذة الجديدة مصنوع من مادة «بولي كربونات»، فضلاً عن أن البطانة الداخلية قابلة للإزالة لتنظيفها.

وتم تجهيز الخوذة بحاجب شمس قابل للتعديل في ثلاثة أوضاع، مع نظام تهوية جيد، كما أنها مجهزة لتثبيت أنظمة الاتصالات. وتتوافر الخوذة في أحجام مختلفة، كما أنها تناسب الأشخاص الذين يرتدون نظارة، بفضل قناتها المدمجة.