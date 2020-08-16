حساب الأعمار باستخدام برنامج «إكسيل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يصادف المرء أثناء العمل على برنامج «إكسيل» أحياناً تاريخين يرغب في معرفة الفارق الزمني بينهما تلقائياً، كما هو الحال مثلاً عند حساب الأعمار لحظة الالتحاق بالمدارس، أو في برامج الرعاية الصحية. والحقيقة أن البرنامج يوفر للمستخدم ميزة حساب الفترة الزمنية من تاريخ محدد إلى تاريخ اللحظة التي يرغبها ببساطة شديدة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق فإنه يمكنك معرفة حساب الفارق الزمني بين تاريخين من خلال فتح البرنامج، ثم أدخل تاريخ الميلاد في الخانة الأولى من الجدول أولاً.

أدخل تاريخ اليوم في الخانة المجاورة مباشرة للخانة الأولى، وهذا الأمر تزداد فائدته في حالة حساب أعمار أعداد كبيرة من البشر.

أدخل بعد ذلك إلى الخانة الثالثة هذه الصيغة: =DATEDIF(A2,B2, «y»)، علماً بأن استخدام حرف «y» يعني أن اهتمامك الأساسي منصب على عدد السنوات.

يمكنك أيضاً الوصول إلى عمر الشخص دون إدخال تاريخ اليوم في الخانة الثانية، ويتم ذلك عن طريق لتقوم تغيير الصيغة إلى هذا الشكل: =DATEDIF(A2,TODAY(),«y»).