«القياس عن بُعد».. أبرز الاختلافات بين «وترفوكس» و«فايرفوكس»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوضحت شركة «موزيلا»، أن أبرز الاختلافات بين متصفحها «فايرفوكس» Firefox، وأحد فروعه المخصص لأنظمة التشغيل «64 بت»، والذي يحمل اسم «ووترفوكس» Waterfox، هي عدم وجود وظيفة «القياس عن بُعد» Telemetry في «ووترفوكس»، مبينة أن هذه الوظيفة تقوم في «فايرفوكس» بجمع التفاصيل التقنية والتفاعلات وترسلها يومياً إلى «موزيلا»، حتى تتمكن الشركة من تحسين البرنامج. وأضافت أنه يمكن تعطيل تلك الوظيفة في إعدادات المتصفح تحت بند «الخصوصية والأمان/‏جمع البيانات بواسطة (فايرفوكس) واستخدامها».