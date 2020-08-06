إخفاء التعليقات على البث الحي في «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعدّ تطبيق «إنستغرام» من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية، خصوصاً مع ملمح «القصص» الذي يسمح بمزيد من التفاعل والتشارك، وكذلك ملمح «البث الحي» الذي يروق للكثيرين. وعلى الرغم من أن التعليقات التي ترد على البث الحي تضفي عليه المزيد من الحيوية، فإن البعض يرى أنها قد تقلل من تركيزه، أو أنها تسمح للبعض بالإساءة إليه. لذلك، إذا كنت ممن يستهويهم ملمح «البث الحي» عبر «إنستغرام»، فإنه يمكنك إيقاف التعليقات، من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة.

انقر فوق أيقونة الكاميرا الموجودة في أعلى يسار الشاشة، ثم توجه إلى نهاية الشاشة، ومرر بين الخيارات حتى تصل إلى خيار: «البث الحي» Live.

انقر فوق الخيار السابق ثم فوق زر التصوير الدائري الموجود في نهاية الشاشة لتبدأ البث الحي، ثم انتقل إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية المجاورة لحقل: «التعليق» Comment.

أخيراً، انقر فوق خيار: «إيقاف التعليقات» Turn Off Commenting في نهاية الشاشة، وبذلك لن يتمكن الذين يشاهدون البث الحي من إرسال أي تعليقات.