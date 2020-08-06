«تويفيل» تطلق سماعة رأس مقاومة لرذاذ الماء

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «تويفيل» الألمانية Teufel عن إطلاق سماعة الرأس Airy True Wireless الجديدة.

وأوضحت الشركة أن السماعة تدعم تقنية «بلوتوث 5.0» وتمتاز بمقاومة رذاذ الماء، في وقت تمتد فيه فترة التشغيل الخاصة بها أكثر من 25 ساعة. وتتوافر سماعة الرأس اللاسلكية في ثلاثة ألوان، هي: «Night Black» و«Silver White» و«Steel Blue». وتحتوي كل سدادة على ميكروفون مع خاصية إلغاء الضجيج والصدى لإجراء الدردشة والمكالمات الهاتفية، فيما يتم استعمال سماعة الرأس عن طريق التحكم اللمسي على سدادات الأذن، بما في ذلك تشغيل الموسيقى، وإجراء المكالمات.