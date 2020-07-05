تفعيل خيارات التكبير في نظام التشغيل «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحاول نظم التشغيل مراعاة الاحتياجات الشخصية التي تختلف من شخص لآخر، حيث يعاني البعض مشكلات بصرية قد تعوقه عن الاستفادة الكاملة من إمكانات جهازه. لذا يقدم نظام التشغيل «ويندوز 10» لمستخدميه مجموعة من الأدوات تمكنهم من التغلب على هذه المشكلات، منها ملمح التكبير الذي يمكن للمستخدم الاستعانة به في تقريب وتكبير بعض أجزاء النص أو الصور التي يفضل أن يراها بوضوح، فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» يمكنك الاستعانة بهذا الملمح وإمكاناته بطريقة سريعة باتباع هذه الخطوات: انقر فوق مفتاح (Windows) بالإضافة إلى الأيقونة التي تحمل شكل علامة الجمع «+» لتشغيل ملمح التكبير Magnifier. وستظهر أمامك في أعلى يسار الشاشة نافذة صغيرة للتحكم في عمل ملمح التكبير. وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار: العرض View، وبعدها انقر فوق الخيار الأول: الشاشة بأكملها Full Screen وهو الخيار الافتراضي لتشمل عملية التكبير الشاشة بأكملها.

ثم انقر فوق الخيار الثاني: العدسة lens لتقوم باختيار وضع العدسة، ويعني ذلك تكبير جزء فقط من الصفحة يتبع حركة مؤشر الفأرة على الشاشة. وانقر فوق الخيار الثالث: Docked ليتم تكبير الصفحة كلها لكن من خلال نافذة مستطيلة منفصلة في أعلى الشاشة.