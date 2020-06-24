تفعيل ملمح سجل الحافظة في «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تطور ملمح «الحافظة» Clipboard بشكل كبير في الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل «ويندوز 10»، حيث صار يضم ما يعرف بسجل الحافظة الذي يمكن أن يضم العديد من القصاصات ويسمح بإعادة استخدامها لاحقاً لمرات عديدة.

ولم يعد بمقدور المستخدم النسخ من سجل الحافظة فقط، بل صار بإمكانه أيضاً تثبيت بعض القصاصات التي يستخدمها باستمرار، سواء في شكل صور أو نصوص عادية أو نصوص بلغة HTML.

فإذا كنت من مستخدمي إصدارات «ويندوز 10» الحديثة بدءاً من الإصدار «Windows 10 build 17704» فاتبع الخطوات التالية لتشغيل ملمح «سجل الحافظة» Clipboard History، انقر فوق مفتاحي Windows وV ضمن لوحة المفاتيح لتفتح سجل الحافظة. وإذا وجدت أن سجل الحافظة مغلق Turned Off فانقر فوق زر التشغيل Turn on الأزرق في نهاية النافذة التي ظهرت أمامك.

ويمكنك أيضاً فتح سجل الحافظة عن طريق النقر فوق أيقونة «الإعدادات» Settings التي تبدو في شكل ترس أبيض في نهاية الجانب الأيسر من قائمة ابدأ، ثم انقر فوق أيقونة «النظام» System، ومرر داخل الجانب الأيسر من النافذة التالية حتى تصل إلى تبويب «الحافظة» Clipboard وانقر فوقه.

ومن ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة وابحث عن قسم «سجل الحافظة» Clipboard History، وبعدها حرك المؤشر الموجود تحت القسم السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله.