«ريكو» تطرح إصداراً خاصاً من الكاميرا المدمجة «GR III»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

طرحت شركة «ريكو» إصداراً خاصاً من الكاميرا المدمجة «GR III»، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يمتاز بحلقة صفراء حول العدسة والعديد من الملحقات التكميلية الحصرية، علاوة على تمتع الكاميرا بطبقة طلاء خاصة من أجل إمساك الكاميرا بإحكام.

وأفادت الشركة بأن باقة التجهيزات القياسية للإصدار الخاص (GR III Street Editio) تشتمل على محدد منظر بصري، يعدّ نسخة معدلة من كاميرا «ريكو GV-2»، إضافة إلى توافر حزام معصم بلون مناسب.

وأضافت أن الإصدار يمتاز بوظيفةFull Press Snap مع تركيز على المسافة المحددة مسبقاً بشكل تلقائي، عندما يتم الضغط على زر التصوير، لافتة إلى أنه ستتوافر هذه الوظيفة قريباً في الإصدار القياسي عن طريق تحديث البرامج الثابتة «الفيرموير».

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار الجديد يأتي مزوداً بمستشعر APS-C بدقة 24 ميغابيكسل مع عدسة 18.3 ميلليمتراً مع فتحة عدسة f/‏‏2.8.