«آسوس» تُطلق حاسباً محمولاً لأصحاب الأعمال

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» عن إطلاق حاسب محمول جديد، يهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين أصحاب الأعمال، الذين يرغبون في جهاز فائق الأداء مع سهولة التنقل.

وأفادت الشركة التايوانية، بأن الـ«لاب توب» الجديد يمتاز ببطارية سعة 66 واط/‏ساعة، وتمتد لفترة تشغيل تصل إلى 24 ساعة، مشيرة إلى أنه بفضل توافر تقنية الشحن السريع 65 واط فإنه يمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 60% في غضون 40 دقيقة، حيث تقوم وظيفة الشحن السريع بنقل الطاقة إلى خارج الجهاز الجديد وفقاً لمعيار Power Delivery عن طريق منفذ (USB C). وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوب تشمل على شاشة IPS قياس 14 بوصة مزودة بإضاءة خلفية LED، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع درجة سطوع 300 نيت، فيما تبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الـ«لاب توب» 94%، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%. وذكرت «آسوس» أن جهازها الجديد يمتاز بلوحة مفاتيح مقاومة لرذاذ الماء ومزودة بإضاءة خلفية، في حين تعمل لوحة اللمس الزجاجية بجهاز الـ«لاب توب» الجديد كلوحة مفاتيح رقمية.