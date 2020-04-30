«ستيل سيريز» تطلق إصدارين من سماعة «Arctis 1 Wireless»

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أعلنت شركة «ستيل سيريز» عن إطلاق إصدارين من سماعة الرأس (Arctis 1 Wireless) بأعداد محدودة، مع ثلاث باقات من الإكسسوارات تتناسب مع لعبة Cyberpunk 2077، مشيرة إلى أن الإصدارين، هما: إصدار Johnny Silverhand وإصدار Netrunner.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن سماعة الرأس الجديدة تتناسب بشكل مثالي مع الإصدار الخاص من جهاز الألعاب «مايكروسوفت إكس بوكس وان إكس»، مشيرة إلى أن السماعة تمتاز بوجود «دونغل» USB-C وزر يتيح إمكانية التبديل بين استعمال جهاز الألعاب وأي جهاز صوتي آخر.

وأضافت أنه يمكن استعمال سماعة الرأس الجديدة مع جهاز الألعاب «نينتندو» Switch والحواسيب المكتبية وهواتف «أندرويد»، لافتة إلى وجود «كيبل» بقياس 3.5 ميلمترات لتوصيل سماعة الرأس بشكل اختياري. وأشارت الشركة إلى أن الإصدارين الجديدين من السماعة متوفران بكلفة تبلغ 130 يورو (477 درهماً).