ساوثغيت

لم يتأثر منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ساوثغيت بسبب الخروج المخيب لإنجلترا من ربع نهائي المونديال، إذ أبدى المدرب تصميماً كبيراً على الاستمرار، ما دفع الاتحاد الانجليزي لتجديد الثقة فيه لفترة مقبلة.

نيمار

قال مراقبون إن الحالة النفسية السيئة التي بدا عليها نجم منتخب البرازيل نيمار عقب خروج منتخب بلده من كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا، لن تؤثر في أدائه مع فريقه باريس سان جيرمان كونه بدأ الآن في تجاوز آثار الصدمة والعودة إلى حالته الطبيعية.

غضب

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نجم منتخب «الديوك» كريم بنزيمة الذي لم يشارك في مونديال قطر بسبب الإصابة، يشعر بغضب كبير من قلة كفاءة الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي، وأنه يتحمل جزءاً من مسؤولية الإصابة التي تعرض لها، وطريقة التعامل معها.

أمرابط

بات نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط على رادار أندية أوروبية كبيرة، ومنها بشكل كبير نادي برشلونة الذي دخل في مفاوضات غير معلنة مع نادي فيورنتينا للتعاقد مع أمرابط، كونه قد يكون بديلاً لبوسكيتس الذي ينتهي عقده مع برشلونة الصيف المقبل.