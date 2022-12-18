رسالة غير متوقعة من "الابن العاق".. تياغو يخاطب ميسي ونجوم الأرجنتين (صورة)

وجه تياغو نجل الأسطورة ليونيل ميسي رسالة غير متوقعة إلى والده ولاعبي منتخب الأرجنتين قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها "التانغو" أمام فرنسا الأحد في نهائي كأس العالم 2022.

ويعد تياغو من الابن الأكبر للنجم الأرجنتيني والأكثر إثارة للجدل، ويُطلق عليه على سبيل المزاح "الابن العاق" بسبب المواقف الطريفة التي يقوم بها والده ومعاندته له دائماً.

ونشرت أنتونيلا زوجة ليونيل ميسي على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رسالة كتبها تياغو موجهة إلى ميسي ولاعبي الأرجنتين، كتب فيها: "شباب، نحن الآن متحمسون مرة أخرى".

وواصل: "لقد ولدت في الأرجنتين، أرض دييغو وليونيل، لأطفال من مالفيناس لن أنساهم أبداً".

وزاد: "لا يمكنني شرح ذلك لكم لأنكم لن تفهموا النهائيات التي خسرناها، كم سنة بكيت من أجلها، لكن ذلك انتهى، لأنه في ماراكانا فاز أبي بالمباراة النهائية مع برازوكاس".

وختم: "أيها الأولاد، نحن الآن متحمسون مرة أخرى، أريد أن أفوز بالكأس الثالثة، أريد أن أكون بطل العالم، يمكننا أن نرى دييغو من السماء، معاً نشجع ليونيل".