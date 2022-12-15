حكيمي ومبابي يصنعان التاريخ بالصداقة والروح الرياضية

شهدت مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم «قطر 2022» جانباً آخر مضيئاً لا يرتبط بهوية الفريق الفائز المتأهل إلى نهائي البطولة الأهم لعشاق «الساحرة المستديرة»، بعدما جذب لاعبا باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي الأنظار من خلال صداقتهما التي برزت بشكل كبير أثناء البطولة، ولم تتأثر هذه الصدارة رغم صعوبة وسخونة المواجهة وتأثيرها في مشوار المنتخبين في البطولة.

وصنع كل من حكيمي ومبابي التاريخ من خلال صداقتهما والروح الرياضية غير المسبوقة التي ظهرت خلال نصف النهائي رغم حساسية المباراة، ولكن أسهمت العلاقة القوية بين النجمين في أن تخفف من توتر اللاعبين والمشادات بين لاعبي منتخبي المغرب وفرنسا.

ووجه النجم الفرنسي كيليان مبابي رسالة مؤثرة إلى زميله في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي عقب فوز «الديوك» على «أسود الأطلس» في نصف نهائي كأس العالم 2022. ونشر مبابي على حسابه في «تويتر» مواسياً حكيمي قائلاً: «لا تحزن يا أخي، الجميع فخورون بما قدمتموه، لقد صنعتم التاريخ».

ويرتبط مبابي بعلاقة صداقة قوية مع حكيمي توطدت بشكل أكبر في باريس سان جيرمان، بينما واصل الثنائي خطف الأنظار خلال كأس العالم بزيارة اللاعب الفرنسي لمعسكر منتخب المغرب أثناء البطولة، ودعمه حكيمي في مباراة إسبانيا في ثمن النهائي، ثم في لقاء البرتغال بربع النهائي.

وسلطت الأضواء بشكل كبير على علاقة مبابي وحكيمي طوال فترة استعداد المنتخبين للمواجهة التي جمعتهما، وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي 2-0 ليتأهل إلى الدور النهائي، حيث يلتقي نظيره الأرجنتيني، ويخوض المنتخب المغربي المنافسة على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي.

وبعد تعليق صداقتهما لمدة 90 دقيقة، حين التقيا على ملعب استاد البيت كمنافسين، كل منهما يدافع عن ألوان منتخب بلاده، سرعان ما عادت مشاعر الصداقة بمجرد إطلاق صافرة النهاية لتخطف الأضواء.

وتوطدت علاقة مبابي وحكيمي بشكل كبير منذ انتقال النجم المغربي إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من إنتر ميلان الإيطالي قبل عام ونصف العام، وقد تعاونا مع بعضهما بعضاً في تسجيل سبعة أهداف لباريس سان جيرمان خلال تلك الفترة.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، عادت مشاعر الصداقة وتوجه مبابي نحو حكيمي الذي كان حاله كحال زملائه بالمنتخب المغربي، مستلقياً على الأرض وسط مشاعر من الحسرة على فقدان حلم التأهل لنهائي المونديال.

وبعد مواساته، توجه مبابي مجدداً نحو حكيمي وتبادلا قمصان اللعب مع بعضهما بعضاً، وبعدها انتشرت صور لمبابي جالساً على الأرض بجوار حكيمي في ممر خروج اللاعبين عقب المباراة، كما التقطت صورة أيضاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مصافحة حكيمي بوجود مبابي.

• تبادل مبابي وحكيمي التهنئة بينهما في كل مرة يجتاز منتخبا بلديهما خصوماً في البطولة العالمية، كما حصل مع مبابي تجاه حكيمي بعد الانتصارين التاريخيين لـ«أسود الأطلس» على إسبانيا والبرتغال.

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مبابي تنبأ قبل أشهر بمواجهة حكيمي في المونديال

في الأيام السابقة لمواجهة المغرب وفرنسا، أعيد نشر مقطع فيديو جرى تصويره قبل نحو عام، وتنبأ خلاله مبابي بلقاء حكيمي، لكن كمنافسين، في كأس العالم 2022.

وجرى تصوير مقطع الفيديو خلال جولة لفريق سان جيرمان في قطر في يناير الماضي، وظهر مبابي وحكيمي في المقطع خلال وجودهما على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وقال مبابي مازحاً في المقطع: «سيتحتم علي أن أدمر صديقي.. هذا سيكسر قلبي شيئاً ما، لكن هذه هي كرة القدم»، ورد حكيمي قائلاً «سأحطمه»، قبل أن يتبادلا الضحك. وتحققت توقعات مبابي والتقى الصديقان بالفعل كغريمين على أرض الملعب، ونجح كل منهما في استعراض احترافيته بشكل واضح طوال 90 دقيقة بمحاولة تقديم أفضل ما لديه من أجل منتخب بلاده، وكانت الغلبة في النهاية للمنتخب الفرنسي ونجمه مبابي.