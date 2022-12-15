سايس لا يشعر بالندم على تصرفه أمام فرنسا.. لا يجب نسيان إنجاز "أسود الأطلس"

أكد مدافع منتخب المغرب رومان سايس أنه لا يشعر بالندم على إصراره على المشاركة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 رغم إصابته، ما أسهم في خروجه مبكراً خلال الشوط الأول لعدم قدرته على مواصلة اللعب بداعي الإصابة.



وقال سايس"هناك خيبة بالتأكيد لأننا منافسون، أردنا الذهاب حتى النهاية لكن يجب ألا ننسى أننا حققنا شيئاً استثنائياً لم ينته لأن هناك مباراة المركز الثالث ويجب أن نحاول الفوز بها وسيكون ذلك رائعاً".



وأضاف: "هذا سيفيدنا للمستقبل، للبطولات المقبلة، إن كانت كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية المقبلة، كل شيء ممكن في كرة القدم إذ قمنا بما يجب وإن كانت لدينا الروح والرغبة بتقديم كل شيء على أرض الملعب كي نجلب كأساً للمغرب".



وتابع: "أريد أن أتوجه بالشكر لكل المغاربة لأنهم ساندونا طيلة البطولة، إن كان في المغرب أو هنا، لقد حظينا بمساندة استثنائية مع جمهورنا وبوجود عائلاتنا".



وعن إصابته وخروجه من الملعب، قال: "قمت بتجربة قبل المباراة وشعرت أني بحالة جيدة خلال الاحماء إذ تعرضت للإصابة في مباراة ثمن النهائي ضد البرتغال، ولكن بعدها لسوء الحظ شعرت بالألم خلال حركة ما، وليس لدي أي ندم، كنت أفضل أن يحصل ذلك في الاحماء كي أترك مكاني للاعب آخر، ولكن بشكل عام هذه الأمور تحدث".