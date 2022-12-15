عاجل: فرنسا إلى نهائي كأس العالم.. المغرب يلعب على البرونز (صور)

تأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 بعدما تغلب على المغرب بصعوبة بهدفين دون رد، على استاد البيت، إذ قدم "أسود الأطلس" مباراة رائعة ولكن إحراز حامل اللقب لهدف مبكر أسهم في تأهل "الديوك" إلى النهائي، بينما سيواصل منتخب المغرب كتابة التاريخ عندما يلعب مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا السبت المقبل.

وشهد الشوط الأول بداية قوية من جانب منتخب فرنسا الذي تقدم بالهدف الأول عن طريق ثيو هرنانديز بعدما تابع كرة سددها كيليان مبابي، وسدد لاعب "الديوك" الكرة في مرمى الحارس ياسين بونو (5).



وتلقى "أسود الأطلس" ضربة موجعة بعدما أصيب المدافع رومان سايس وغادر الملعب، ونزل بدلاً منه سليم أملاح.



وهدد أوليفيه جيرود مرمى المغرب بكرة خطرة من تسديدة قوية ارتدت من القائم، بينما دخل "أسود الأطلس" أجواء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ولكن توتر اللاعبين أسهم في عدم اكتمال الهجمات أمام مرمى فرنسا، وأبرز فرصة كانت عن طريق المدافع جواد الياميق الذي كاد أن يحرز هدفاً رائعاً من "ركلة مقصية" ارتدت من القائم في الوقت البدل الضائع.



أما الشوط الثاني شهد سيطرة المغرب على وسط الملعب واعتماد فرنسا على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن إضافة البديل كولو مواني الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز فرنسا.