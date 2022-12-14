ميسي: السعودية لها دور كبير في تأهل الأرجنتين إلى النهائي.. الخسارة كانت مريرة

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة بالغة إثر فوز منتخب بلاده على نظيره الكرواتي 3 / صفر، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وسجل ميسي الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء وصنع هدفا آخر ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في المونديال الحالي مقتسما مع النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة قائمة الهدافين، كما صنع اليوم هدفا للمرة الثالثة في البطولة.



ولدى سؤال ميسي الذي ساهم بذلك بتسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة من إجمالي 12 هدفا للمنتخب الأرجنتيني حتى الآن، حول ما إذا كان راضيا عن أداء الفريق وأدائه، قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة:"أستطيع أن أقول إنني أستمتع باللعب هنا، أنا على ما يرام وفي لياقة عالية، كنا نضحي بكل ما نملك”.



وتابع: "حتى عندما خضنا وقتا إضافيا في المباراة الماضية (أمام هولندا في دور الثمانية)، كنا مرهقين، لكننا اليوم استجمعنا قوتنا وفزنا عن جدارة، قمنا بالاستعداد لهذه المباراة وكنا ندرك أننا يجب أن نستغل الفرص، ولهذا يمكنني أن أقول إننا أدينا بشكل جيد وأنا سعيد للغاية بهذه البطولة والمشاركة فيها وبدعم فريقي".



وأضاف: "يمكنني قول إن هذا المنتخب هو أكثر من المهارات الفردية الموجود به، لقد قرأنا الخصم ونحلل كل موقف على حدة، وكما قال سكالوني (المدير الفني للأرجنتين)، نحن منتخب ذكي ونعرف متى نستحوذ ومتى نضغط ومتى نتراجع وكيف نتعامل مع الخصم، لدينا جهاز فني ممتاز يعد وجوده مهما للغاية خلال كل دقيقة من تواجدنا على أرض الملعب."



وزاد: "كنا نعرف الخطة التي نلعب بها اليوم، أدركنا أن قوة الفريق الكرواتي تكمن في الاستحواذ وحولنا ذلك إلى نقطة قوة بالنسبة لنا عبر التركيز على فتح الثغرات وصنع الفرص".



ولدى سؤاله عن مشوار المنتخب في المونديال اعتبارا من الهزيمة أمام نظيره السعودي 1 / 2 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، قال ميسي: "أستطيع أن أقول إن المباراة الأولى كانت صدمة، لم نتوقع الهزيمة أمام السعودية وأعتقد أنها كانت اختبارا مريرا بالنسبة لنا".



وواصل: "لكنني أعتقد أيضا أننا بعد تلك المباراة عرفنا معدننا الاصلي، فالعودة بعد مثل تلك الهزيمة كان أمرا صعبا لكننا تعاملنا مع كل مباراة وكأنها نهائي".

وختم: "الآن سنخوض النهائي حقا، ويمكنني أن أقول إننا كمنتخب نشعر بالثقة وبجدارتنا بالوصول إلى هنا، خسرنا نعم في المباراة الأولى بسبب بعض التفاصيل الدقيقة، لكن الهزيمة ساعدتنا على التحسن حتى الآن.