أسطورة تونس: ميسي أفضل من أم كلثوم.. يلحن ويغني بمفرده

أشاد أسطورة منتخب تونس السابق طارق ذياب بدور النجم ليونيل ميسي في قيادة الأرجنتين للتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022 عقب تغلبه على كرواتيا 3-0 في قبل النهائي.



وقال ذياب في قناة بي إن سبورتس إن ميسي يعد أفضل من أسطورة الغناء المصرية أم كلثوم، لافتاً إلى أن الأخيرة سيطرت على الفن بأعمالها لمدة 40 عاماً، ولكن ساعدها على ذلك فريق العمل الخاص بها.



وأضاف: "أم كلثوم كانت لديها ملحنين وشعراء ممتازين أسهموا في اكتمال نجاح أعمالها الفنية، أما بالنسبة ليونيل ميسي أفضل منها في مجاله لأنه طوال السنوات الماضية يلحن ويغني بنفسه".



وكان ميسي قد أحرز الهدف الأول للأرجنتين بينما صنع الهدف الثالث بطريقة رائعة، ليقطع "التانغو" خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب كأس العالم.