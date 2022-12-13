داليتش: نلعب ضد منتخب أرجنتيني عظيم

«نحنُ في نصف نهائي كأس العالم، هذه نهاية القصة»، هكذا اختتم مدرّب كرواتيا زلاتكو داليتش مؤتمره الصحافي رداً على انتقاد أسلوب لعب فريقه مقارنة بما قدّمه في 2018، وشدّد على أنه لا يرغب بتوقّف المشوار هنا، وذلك عشية لقاء الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر.

وقال داليتش «نحن من بين أفضل أربعة منتخبات في العالم. هذا نجاح مذهل لكرواتيا لكننا نريد المزيد».

وتابع «نحن نلعب ضد منتخب أرجنتيني عظيم، فريق رائع بقيادة ليونيل ميسي. قمنا بتحليل خصمنا ونعرف كيف يلعبون، أين يريدون الذهاب بالمباراة. أنا متفائل بطبيعتي وأنا أثق في لاعبي كرواتيا».

وعن المقارنة بين الفوز على الأرجنتين 3-صفر في دور المجموعات عام 2018 ومواجهة اليوم، قال داليتش: «مباراة 2018 لا علاقة لها بمباراة الغد (اليوم). إنها مباراة رائعة للبلدين.. لن يدخر أي منا جهداً. أتوقع مباراة قوية وديناميكية وعادلة من كلا الجانبين».

وعما إذا كانت المباراة ضد الأرجنتين ستكون الأعظم في مسيرته، أجاب «بالنسبة لي، كانت مباراة نصف النهائي ضد إنجلترا (في 2018) الأعظم على الإطلاق والبرازيل تأتي في المركز الثاني (ربع نهائي النسخة الحالية). مباراة الغد (اليوم) ستكون الثالثة».

وتابع «لتكرار هذا الإنجاز (الوصول إلى النهائي) على المسرح العالمي، فوزنا سيجعلها أعظم مباراة لكرواتيا في التاريخ».

واعتبر أن المنتخب الكرواتي جعل الوصول إلى النهائي «حلماً يتحقق لجميع البلدان الصغيرة. أعطينا هذه البلدان الحق في أن تكون لديها تلك الأحلام».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.