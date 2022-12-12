رسالة غريبة من نيمار تصدم عشاق البرازيل.. حان وقت الاستمتاع

تحدث نجم البرازيل نيمار للمرة الأولى عقب خروج "السامبا" من ربع نهائي كأس العالم 202 بخسارته أمام كرواتيا بركلات الترجيح.



ونشر نيمار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رسالة إلى جمهور يتحدث خلالها عن الخسارة، وقال: "الهزيمة ما زالت تؤلمنا كثيرًا، كنا قريبين جدًا.. ما زلت لم أتعلم الخسارة، الهزائم تجعلني أقوى، لكنها تؤذيني كثيرًا، وما زلت لم أعتدها".

وتابع: "على أي حال، علينا تجاوز ذلك... الحياة تجعلنا نمضي، حتى لو كان الأمر مؤلمًا، وكان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء، فعلينا المضي قدمًا".

وواصل: "مرة أخرى، أود شكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته، وأن أسمع منكم أننا قاتلنا، وقدمنا كل شيء حتى النهاية.. هذا يخفف القليل من آلامنا".

وأكمل مهاجم باريس سان جيرمان: "شكرا قطر على كل شيء.. البطولة كانت جميلة، وكان لا بد أن تكون من نصيب البرازيل ليتم تتويج كل شيء، لكن قدر الله لم يكن كذلك".

واختتم: "دعونا نتجاوز ذلك... حان الوقت الآن للاسترخاء والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، وإعادة شحن طاقاتنا، لأن الحياة مع هذه الهزيمة سيكون صعبًا للغاية، ولا يزال يؤلم كثيرًا!".