القيمة السوقية لمنتخب فرنسا 4 أضعاف "أسود الأطلس".. الصديقان الأغلى

تفوق منتخب فرنسا على نظيره المغربي في القيمة السويقية، قبل اللقاء المرتقب بينهما الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.



وفقاً للتقرير الذي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي، تبلغ القيمة التسويقية للقائمة الحالية لمنتخب فرنسا 1.03 مليار يورو، لتزيد عن أربعة أضعاف القيمة التسويقية للاعبي منتخب المغرب، والتي تصل لنحو 241 مليون يورو.



ويعتبر النجم الفرنسي كيليان مبابي الأغلى في صفوف منتخب بلاده، بقيمة تصل إلى 160 مليون يورو.



ويعد أشرف حكيمي أغلى لاعب في قائمة منتخب المغرب بقيمته التي تصل إلى 65 مليون يورو.