مفاجأة.. نجم المغرب في المونديال الصفقة المفضلة لبرشلونة في يناير

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة يستهدف ضم نجم منتخب المغرب في كأس العالم 2022، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة "البرسا" تسعى للتعاقد مع صفقة غير مكلفة مادياً، مشيرة إلى أن نجم المغرب عز الدين أوناحي، الذي يثير اهتمام النادي الإسباني.



وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يلعب في نادي أنجيه الفرنسي ويعد من المواهب الشابة التي تألقت في كأس العالم.



وأشارت إلى أن أوناحي أثار اهتمام مدرب إسبانيا لويس إنريكي خلال مواجهة "الماتادور" أمام المغرب التي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.



وختمت بأن برشلونة يفكر في التفاوض مع أنجيه الفرنسي لضم أوناحي في يناير المقبل، ليدعم الفريق صفوفه بصفقات جديدة تساعده خلال المنافسة على لقب الدوري بالموسم الحالي.