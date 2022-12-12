469 ألف مشاهَدة لمسابقة حساب «الإمارات اليوم - الرياضة» الجديد في «تويتر»

شهدت مسابقة حساب «الإمارات اليوم – الرياضة» الجديد عبر منصة «تويتر» تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي الحساب الرياضي الجديد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وبلغ عدد المشاهَدات لرابط المسابقة الخاصة بترشيحات المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 469 ألف مشاهدة خلال فترة المسابقة التي استمرت خمسة أيام والمحددة لاختيار الفريق المرشح للظفر بلقب كأس العالم.

وأطلقت جريدة «الإمارات اليوم» حسابها الجديد في منصة «تويتر» الخاص بالرياضة مواكبة لانطلاق كأس العالم 2022 في قطر حيث سيكون الحساب خاص بكل ما يتعلق بالرياضة المحلية والعربية والعالمية. ومواكبة لانطلاقته مع بطولة كأس العالم 2022 جاءت المسابقة عن طريق المشاركة في رابط لترشيح الفائز بكأس العالم قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي في البطولة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة تزامناً مع نهاية كأس العالم عقب ختام البطولة والمقرر أن يقام يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري، واقترب من الظفر به أربعة منتخبات هي: فرنسا حاملة اللقب، والأرجنتين، وكرواتيا وصيف كأس العالم النسخة الماضية، والمغرب مفاجأة العرب في البطولة.

وسيتم اختيار ثلاثة فائزين أجابوا بشكل صحيح وصدقت ترشيحاتهم عن هوية الفائز باللقب الأغلى، وسيحصل الفائزون الثلاثة على 30 ألف درهم بواقع 10000 درهم لكل فائز، من حساب «الإمارات اليوم – الرياضة» الجديد عبر منصة «تويتر».

وشهد بوست المشاركة ما يقارب 500 ألف مشاهدة وبالتحديد 469 ألف مشاهدة لرابط المسابقة عبر «تويتر»، وكتب المئات من المتابعين آراءهم في المسابقة، والتي كان معظمها لصالح منتخب البرازيل الذي ودع البطولة مبكراً من الدور ربع النهائي في كبرى مفاجآت كأس العالم عقب الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ورغم صعوده إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لأول مرة، فإن الكثيرين قاموا بترشيح المنتخب المغربي للفوز بلقب كأس العالم، وهو أمر قد يشبه الحلم، إلا أن هناك من يؤمن بقدرة رجال المغرب على الوصول بعيداً، وهو ما حدث عقب إقصاء إسبانيا من دور الـ16 والبرتغال في الدور ربع النهائي والتأهل لمواجهة فرنسا في نصف نهائي المونديال بعد غدٍ.

وانحصرت بقية الترشيحات ما بين فرنسا حاملة اللقب والأرجنتين بقيادة ميسي من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب الأهم والأغلى في حياة لاعبي كرة القدم، كما كانت هناك ترشيحات لمنتخب إنجلترا الذي ودع الدور نصف النهائي على يد فرنسا.

معلومات عن الحساب الجديد

أطلق حساب «الإمارات اليوم – الرياضة» الجديد منصة شاملة عن كل ما يتعلق بالمونديال من معلومات وإحصاءات رقمية وفنية وخبرية، مواكبة لمباريات المونديال، وشهد تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، كما تم التركيز على بعض المعلومات التاريخية الخاصة بكأس العالم، إضافة إلى الاقتراب من الجمهور في أماكن مشاهدة كأس العالم، ومعرفة الآراء، وتغطية الأحداث الرياضية المتعلقة بالمونديال أولاً بأول.

وإضافة إلى كأس العالم قام حساب «الإمارات اليوم – الرياضة» الجديد، بنشر الأخبار الرياضية المحلية والعربية والفيديوهات الخاصة بالأحداث الرياضية عامة، وإجراء المقابلات الحصرية، ليشكل نقلة جديدة في الإعلام الرياضي الإماراتي.

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