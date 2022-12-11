العاجل: مستغرب من تعيين حكم أرجنتيني لقمة المغرب والبرتغال

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل أن طاقم تحكيم مباراة المغرب والبرتغال بقيادة الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو أدار المباراة بشكل جيد دون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال المواجهة التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف وتأهله إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أن الحكم الأرجنتيني ساعدته خبرته الطويلة التي يتميز بها في قيادة المباراة إلى بر الأمان.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم» في تقديري أن كل قرارات حكم المباراة بما فيها هدف المباراة الوحيد والبطاقات الملونة كانت سليمة باستثناء بعض الحالات البسيطة التي لم تكن مؤثرة في نتيجة المباراة بشكل عام».

وأبدى العاجل استغرابه من تعيين الاتحاد الدولي لكرة القدم حكماً أرجنتينياً لهذه المباراة على الرغم من تأهل الأرجنتين لهذا الدور في البطولة، مشدداً على أهمية توفير مبدأ تكافؤ الفرص بإبعاد أي حكم يتأهل منتخب بلده لمراحل متقدمة في البطولة.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.