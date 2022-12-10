حارس مرمى الأرجنتين يطلب من مدرب هولندا إغلاق فمه

وجه حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيز انتقادات لمدرب هولندا لويس فان غال عقب فوز "التانغو" على "الطواحين" بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم 2022.



وقال مارتينيز: "سمعت المدرب الهولندي لويس فان غال يقول إن لديه أفضلية في ركلات الجزاء، وسوف نفوز، أظن أنه لا يجب أن يتحدث كثيراً ويغلق فمه".



وأضاف: "نحن في نصف النهائي، لأننا نملك الشغف والقلب، نحن متحمسون كما الشعب تماماً، لعبنا من أجل 45 مليون شخص".



وتابع: "كانت مباراة خادعة وصعبة وحسب ما أظن سيطرنا عليها وتقدمنا بهدفين، لكن رأينا أنهم عادوا بكرة رأسية... بعد ذلك انقلبت كل المقاييس والحكم كان يمنحهم كل الركلات خلال 10 دقائق، فسجلوا من ركلة حرة... لا نريد رؤية هذا الحكم مجدداً".



وعن مواجهة كرواتيا في نصف النهائي، أتم: "كرواتيا صعبة، كل المباريات صعبة".