نيمار ينهار: حان وقت الدموع.. نجم البرازيل يصدم الجمهور بالاعتزال دولياً (صور)

أبدى النجم نيمار جونيور حزنه الشديد عقب خسارة البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم 2022 وخروجه من البطولة.



وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "حان وقت العودة إلى منزلنا والبكاء والدموع إنه نه كابوس لا يمكن تصديقه".



ووجه لاعب باريس سان جيرمان صدمة لجمهور البرازيل بعدما أشار إلى أنه قد يعتزل اللعب دولياً، مشيراً إلى أن كأس العالم قد تكون البطولة الأخيرة له مع "السيليساو".



وتابع: "هذه الهزيمة ستؤلمنا لفترة طويلة، لذا أنا حزين للغاية، أتوجه بالشكر إلى الجماهير البرازيلية على دعمها، ولكن لسوء الحظ، لم نتمكن من جعل أحلامنا حقيقة، لكن هذا جزء من كرة القدم".



وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يسدد ركلة الترجيح الخامسة، موضحاً أنه لم يكن سيحدث تغييراً في النتيجة في حال تم تغيير ترتيب المسددين للركلات.