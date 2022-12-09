لويس إنريكي يتحدث للمرة الأولى بعد صدمة المغرب.. رسالة غير متوقعة للاعبين

تحدث المدرب الإسباني لويس إنريكي عقب الخسارة الصادمة التي تعرض لها منتخب إسبانيا أمام المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، وإعلان اتحاد الكرة الإسباني إقالته من منصبه.

وقال إنريكي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه: "انتهى الوقت بشكل سريع بعد 4 سنوات من العمل، أنا ممتن للأشخاص الذين تعاقدوا معي، ولكل الموظفين في الاتحاد الإسباني الذين تشاركت معهم كافة التجارب".

وأضاف: "أتأسف للاعبين لعدم قدرتي على مساعدتهم بصورة أكبر، لقد كانوا مثالاً جيداً في السلوك والاحترام والإيمان بالأفكار، لابد من توجيه الشكر أيضاً لجميع العاملين بالفريق من أطباء وأخصائيين العلاج، بالإضافة إلى المختصين بغرف خلع الملابس على ما قدموه لخدمة اللاعبين ومساعدة الجهاز الفني".

وختم: "سعيد وممتن للجماهير ولكل ما ساند المنتخب في الفترة الماضية خاصة في الأوقات الصعبة ولكن حان وقت الوداع وبدء فترة جديدة، لذلك علينا تقديم الدعم الكامل للمدرب لويس دي لافوينتي حتى يتمكن من تحقيق كل ما يريده في المستقبل".