صدمة في إنجلترا قبل مواجهة فرنسا.. لاعب يغادر المونديال عقب خلاف مع المدرب

تلقى منتخب إنجلترا صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الفرنسي غداً السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022، بمغادرة اللاعب بن وايت المعسكر بسبب خلاف شخصي مع المدرب المساعد للفريق.



وذكرت صحيفة ميرور أن بن وايت دخل في خلاف مع ستيف هولاند مساعد المدرب ساوثغيت، وانتهى هذا الخلاف بقرار اللاعب بمغادرة المعسكر وعدم استكمال كأس العالم مع "الأسود الثلاثة".



وأشارت الصحيفة إلى أن مدافع آرسنال وجد صعوبة في التكيف مع اللاعبين في المنتخب الإنجليزي، إذ أنه لم يشارك في أي مباراة خلال دور المجموعات.



وأوضحت أن اتحاد الكرة الإنجليزي أصدر بياناً بمغادرة بن وايت لمعسكر الفريق، لافتة إلى أن تسريبات بوجود خلاف بين اللاعب مع مساعد ساوثغيت هي السبب الأساسي لهذه الأزمة.