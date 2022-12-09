مبابي يكرر زيارته إلى حكيمي.. نجم "الديوك" يساند المغرب أمام البرتغال (صور)

كرر نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي زيارته إلى زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وذلك قبل مواجهة المغرب أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.



وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً أثناء ذهاب مبابي إلى معسكر منتخب المغرب، مشيراً إلى أن هداف كأس العالم التقى مجدداً مع صديقة أشرف حكيمي وتناولا وجبة الغداء سوياً.



وكان مبابي قد زار حكيمي قبل المباراة التاريخية التي جمعت المغرب أمام إسبانيا في دور الـ 16 وانتهت بفوز "أسود الأطلس" بركلات الترجيح، قبل أن يعلن النجم الفرنسي عن سعادته بفوز المغرب وتألق حكيمي في اللقاء بتسجيله ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت المغرب بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.



وسيلتقي السبت المغرب مع البرتغال، بينما تلعب حامل اللقب فرنسا مع إنجلترا في اليوم نفسه، وسيلتقي الفريقين الفائزين في نصف النهائي.

وتداول مغردو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع رباعي باريس سان جيرمان أثناء احتفالهم بأحد الأهداف مع الفريق الفرنسي، وأشاروا إلى أمنيتهم بأنه يشهد نصف النهائي وجود كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي وأشرف حكيمي ونيمار جونيور