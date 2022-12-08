مفاجأة.. نجم المغرب محطم قلوب الإسبان المرشح المفضل للانضمام إلى برشلونة

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة يضع حارس المرمى المغربي ياسين بونو ضمن خياراته منذ شهر فبراير الماضي.



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة كان يعتبر بونو المرشح المفضل بالنسبة له للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأشارت إلى أنه عقب غلق باب الانتقالات الشتوية في فبراير الماضي بحث المدرب تشافي هيرنانديز عن التعاقد مع حارس جديد إلى جانب الألماني تير شتيغن.



وتابعت: "برز اسم ياسين بونو المتألق مع إشبيلية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية ولكن إدارة النادي لم تتخذ أي إجراءات فعلية لضم الدولي المغربي".



وختمت بأن التعاقدات العديدة التي أبرمتها إدارة النادي الكاتالوني بضم نجوم من العيار الثقيل أسهمت في عدم وجود ميزانية لضم بونو.



يذكر أن ياسين بونو حطم قلوب الإسبان بعدما تألق بشكل لافت وأسهم في الفوز التاريخي الذي حققه المغرب على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الترجيح 3-0 إذ تصدى حارس إشبيلية لركلتي جزاء ليقود "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.