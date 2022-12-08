رمسة مونديال 2022

غياب

استغرب جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين سفر لاعب أجنبي لمشاهدة مباراة منتخب بلده في دور الـ16 من كأس العالم 2022، وغيابه عن تدريب الفريق، رغم ارتباطه بمباراة مهمة في دور الـ32 من بطولة الكأس.

أسماء

وصف محللون رياضيون تابعوا المنتخب الألماني أن أهم أسباب خروج «المانشافت» من البطولة اعتماد المدرب على أسماء بعض اللاعبين الكبار في السن دون النظر لإمكاناتهم الفنية وعطائهم الحاليين، ما جعل الفارق شاسعاً مع المنتخبات التي واجهها، وكان ذلك أحد أسباب تراجع مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى.

بونو

خص لاعب الجزيرة المغربي، أشرف بن شرقي، حارس أسود الأطلس بتهنئة خاصة بمناسبة بلوغ المغرب ربع النهائي من مونديال قطر، حيث غرّد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً للحارس ياسين بونو «سير أنا راضي عليك»، في إشارة للتألق اللافت الذي كان عليه الحارس خلال ضربات الترجيح الحاسمة وتصدّيه لتسديدتين أمام إسبانيا.

إشادة

حظي لاعب خط وسط المنتخب المغربي، سفيان امرابط، بإشادة جماهير إماراتية وعدد من المحللين والرياضيين في الدولة بعد تألقه اللافت، إذ كان جمهور العين الأكثر تفاعلاً مع المستوى المميز الذي يقدمه صمام أمان وسط الملعب لمنتخب المغرب، وتمنّوا أن يظهر اللاعب في المستقبل بقميص «الزعيم».

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