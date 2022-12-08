إنفانتينو: مونديال قطر.. نسخة استثنائية

أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على منافسات دور المجموعات ودور الـ16 لمونديال قطر، واصفاً إياها بأنها «الأفضل على الإطلاق، ونسخة استثنائية».

وأشاد في تصريح صحافي بالنتائج المفاجئة لمباريات البطولة، بالإضافة إلى أنها سجلت أرقاماً قياسية، من حيث عدد المشاهدين من داخل الملاعب وعبر شاشات التلفاز حول العالم، بجانب الأعداد القياسية لمن حضروا مهرجان المشجعين في الدوحة، ما يثبت مرة أخرى مدى الشعبية التي تحظى بها كرة القدم بين جميع دول العالم.

وقال إنفانتينو: «حضرت جميع المباريات. دعني أقلها بكل بساطة، وبكل وضوح: هذه أفضل نسخة لمنافسات كأس العالم على الإطلاق، لذلك فإن هذه النسخة تعد بالكثير فيما تبقى من عمر البطولة العالمية».

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