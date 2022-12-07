اليابان يتمسك ببقاء موريياسو.. تمديد العقد لعامين

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الاتحاد الياباني لكرة القدم لا يفكر في إقالة المدرب هاجيمي موريياسو عقب خروج "الساموراي" من دور الـ 16 في كأس العالم 2022.

وذكرت أن اتحاد الكرة يدرس تقديم عرض جديد لمدرب المنتخب، خصوصاً أن المنتخب الياباني ظهر بمستوى ملفت للغاية خلال كأس العالم 2022، إذ تمكن من الإطاحة بمنتخب ألمانيا من دور المجموعات وفاز على المنتخب الإسباني، قبل أن يحرج كرواتيا في مباراة دور الستة عشر، التي انتهت بخروج "الكمبيوتر" من البطولة.

وكشفت عن أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يعتزم تجديد عقد المدرب هاجيمي موريياسو لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لعامين آخرين.

وأظهر موريياسو نفسه في أفضل حالاته عقب التفوق على المنتخب الألماني في أولى مباريات اليابان في دور مجموعات كأس العالم 2022، ثم الفوز على إسبانيا، ما جعله يعتلي صدارة الترتيب العام، بأداء بطولي ونهج تكتيكي استطاع تعطيل "الماكينات" وإزاحة "لاروخا" من المقدمة.