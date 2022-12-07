نجم البرتغال يعلق على مواجهة المغرب.. رسالة إلى "أسود الأطلس"

تحدث نجم منتخب البرتغال بيرناردو سيلفا عن رأيه في مواجهة "البحارة" مع المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022، عقب فوز البرتغال على سويسرا وتغلب المغرب على إسبانيا في ثمن النهائي.



وقال سيلفا لصحيفة "أبولا" البرتغالية عن أن المواجهة بالتأكيد ستكون صعبة، موضحاً: "وصول المغرب إلى هذه المرحلة يبرهن المستوى والجود التي يمتلكها الفريق".



وأضاف: "المباراة لن تكون سهلة إذ أنه كلما نتقدم إلى الأمام في البطولة تصبح المباريات أكثر صعوبة، ودور الثمانية يعد مرحلة حاسمة في المونديال".



وتوجه نجم مانشستر سيتي برسالة تهنئة إلى المغرب بعدما حقق الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، مؤكداً أن "أسود الأطلس" قدم مستويات رائعة في كأس العالم حتى الآن.