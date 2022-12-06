دموع وانهيار لاعبي منتخب إسبانيا عقب "الصدمة التاريخية" من المغرب (صور)

لم يتمالك لاعبو منتخب إسبانيا أنفسهم عقب الخسارة المدوية أمام المغرب بركلات الترجيح 3-0 في ثمن نهائي كأس العالم 2022، ودخل عدد كبير من اللاعبين في نوبة بكاء.

وقام المدرب لويس إنريكي بتهدئة اللاعبين الذين استمروا داخل ملعب استاد المدينة التعليمية، لا يصدقوا مغادرة "لاروخا" للبطولة التي كان أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقبها.

وفشل منتخب إسبانيا في تكرار الإنجاز الأبرز في تاريخه عندما حقق لقب كأس العالم للمرة الأولى في نسخة جنوب إفريقيا 2010 على حساب هولندا في النهائي بهدف دون رد لأندريس إنييستا.