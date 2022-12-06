نيمار يكشف تفاصيل الفترة الصعبة.. الحلم كاد يضيع



كشف نجم منتخب البرازيل نيمار عن تفاصيل الفترة الصعبة التي عاشها عقب إصابته في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام صربيا، لافتاً إلى أن حلمه كاد أن يضيع.

وعاد نيمار للمشاركة مع "السامبا" في دور الـ 16 وأحرز الهدف الثاني للفريق في المباراة التي فاز فيها على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة كرواتيا.



وقال لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لقد كانت فترة صعبة بالنسبة لي، وكان هناك العديد من المخاوف التي تدور في رأسي، وبالتأكيد كنت أخشى من ابتعادي عن مباريات كأس العالم حتى نهاية البطولة".



وأضاف: "نحن نحلم بالفوز باللقب، ويجب علينا الآن المضي قدماً خطوة بخطوة، نحن مستعدون لذلك جيداً".



وتابع: "كنت خائفاً من عدم قدرتي على تحقيق ذلك، كنت قلقاً حقاً حيال عدم قدرتي على المواصلة، لكنني نجحت في التعافي".



وكان نيمار قد غاب عن مباراتين بدور المجموعات أمام سويسرا والكاميرون، وذلك عقب تعرضه للإصابة في المباراة الأولى أمام صربيا، ورغم ذلك فإن نجم الفريق كان في الموعد وشارك أمام كوريا.