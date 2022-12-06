طارق مصطفى: مواجهة «أسود الأطلس» و«الماتادور» تلعب على التفاصيل الصغيرة

أكد مدرب فريق آسفي المغربي، المصري طارق مصطفى، أن منتخب «أسود الأطلس» قادر على تحقيق الفوز على إسبانيا في مباراتهما اليوم بدور الـ16 في مونديال قطر 2022.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما قدمه المنتخب المغربي من مباريات في الدور الأول يجعل هناك ثقة لدى الشارع العربي بشكل عام، والمغربي بشكل خاص، بهذا الجيل من اللاعبين، للوصول إلى أبعد مدى في البطولة». وأضاف: «ما يميز هذا الجيل من لاعبي المغرب حالة الثقة التي يظهرون عليها في المباريات، وقدرتهم على مضاهاة أي فريق، نظراً لأن أغلبية هؤلاء اللاعبين محترفون في أكبر أندية أوروبا، وبعضهم يملك أسماء كبيرة على المستوى العالمي، مثل أشرف حكيمي وحكيم زياش، والذي اعتبر قرار عودته لتشكيلة الأسود موفقاً للغاية، لأنه صنع الفارق بصورة واضحة في المباريات التي ظهر فيها بالمونديال».

واختتم مصطفى: «مثل هذه المباريات تلعب على التفاصيل الصغيرة ومن المهم أن يبادر الفريق المغربي بالتسجيل أولاً، ليتمكن من التحكم في سير المباراة».

الجيل الحالي من لاعبي المغرب يميزهم تمتعهم بالثقة العالية.

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