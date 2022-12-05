قلادة كوندي تثير غضب مدرب فرنسا.. نعلم أنه يؤمن بالخرافات (صور)

أبدى مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب غضبه من تصرف لاعب "الديوك" جول كوندي الذي خاض مباراة الفريق أمام بولندا وهو يرتدي قلادة على رقبته.



وقبل نهاية الشوط الأول انتبه الحكم للقلادة التي يرتديها لاعب برشلونة الإسباني وطلب منه خلعها.



وقال ديشامب في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه: "كوندي ليس لديه الحق في ارتداء قلادة أثناء المباراة، لا أعرف ما هو الذي لديه في هذه القلادة".



وأضاف: "أعلم أن يؤمن ببعض الخرافات لذلك يرتديها خلال تدريبات الفريق، ولكن بالتأكيد ليس مسموح له بالاحتفاظ بها أثناء المباريات".



وتابع: "كوندي محظوظ أنه لم يكن أمامي وأنني لم أشاهده وهو يرتديها قبل بدء المباراة".