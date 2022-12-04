جيرو «القياسي» ومبابي «المذهل» يقودان فرنسا لدور الثمانية

أصبح أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا، وأضاف كيليان مبابي هدفين بتسديدتين مذهلتين، لتفوز فرنسا حاملة اللقب 3-1 على بولندا، وتبلغ دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم، أمس.

وضغطت فرنسا من البداية لكنها انتظرت حتى قرب الاستراحة عندما هز جيرو الشباك ورفع رصيده إلى 52 هدفاً مع بلاده، ثم حسم مبابي الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 74، وقبل أن يضيف هدفاً ثالثاً في الوقت بدل الضائع.

وصنعت بولندا، التي تظهر في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 1986 وكانت تحلم بظهورها الأول في دور الثمانية منذ 1982، فرصة خطيرة في الشوط الأول، لكن خط وسط فرنسا منع إمداد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي قلص الفارق من ركلة جزاء في آخر تسديدة بالمباراة.

وشارك هوجو لوريس حارس فرنسا في مباراته الدولية رقم 142 وبات يتقاسم الرقم القياسي في بلاده مع ليليان تورام، واستجمع خبرته عندما أنقذ فرصة خطيرة من بيوتر جيلينسكي.

وكان ديدييه ديشان مدرب فرنسا قد حذر قبل المباراة من أن بولندا ليست ليفاندوفسكي فقط، وكان محقاً في رأيه في استاد الثمامة.

وبدأت فرنسا اللقاء بسيطرة تامة على اللعب وحاولت توفير مساحات خلف دفاع بولندا، بينما أخفق مبابي في البداية في صناعة خطورة.

وكادت بولندا تسجل على عكس سير اللعب في الدقيقة 38، حيث سدد جيلينسكي كرة قوية أنقذها لوريس وردت، وحاول تيو هرنانديز مدافع فرنسا إبعادها.

وتابع ياكوب كامينسكي لاعب بولندا الكرة وسدد كرة أبعدها رافائيل فاران مدافع فرنسا من على خط المرمى.

وقبل الاستراحة بدقيقة واحدة نجحت فرنسا في هز الشباك.

وجذب مبابي دفاع بولندا نحوه ومرر الكرة إلى جيرو الذي استغل مساحة فارغة في منطقة الجزاء وسدد كرة في شباك الحارس شتينسني، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة الجارية.

وكان جيرو (36 عاماً)، الذي لم يسجل أي هدف في كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، قد تقاسم الرقم القياسي لعدد الأهداف مع فرنسا بعدما سجل هدفين في الفوز 4-1 على أستراليا في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

وبدا أن أداء فرنسا قد تراجع، لكن مبابي استحوذ على الكرة عند حافة منطقة الجزاء وتوغل قليلاً قبل أن يطلق تسديدة مذهلة داخل الشباك، قبل أن يكرر التسديدة في بداية الوقت بدل الضائع.

وسجل مبابي بذلك هدفيه الرابع والخامس في قطر، وأصبح أول لاعب يسجل تسعة أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ عامه الـ24، ووصل الآن إلى رصيد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين البالغ عمره 35 عاماً.

ونجح مبابي بذلك في نسيان أحزانه في بطولة أوروبا العام الماضي عندما أهدر ركلة ترجيح حاسمة أهدت سويسرا بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد التفوق في ركلات الترجيح وعقب التعادل 3-3.

ولمس دايو أوباميكانو مدافع فرنسا الكرة بيده، واحتسبت ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وأنقذ الحارس لوريس تسديدة ليفاندوفسكي في البداية، قبل أن يقرر الحكم إعادتها بسبب تقدم الحارس الفرنسي عن الخط. وسجل ليفاندوفسكي من المحاولة الثانية.

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