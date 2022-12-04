آرسنال يتلقى تفاصيل صادمة حول إصابة جيسوس مع البرازيل

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن لاعب منتخب البرازيل غابرييل جيسوس سيغيب فترة أطول من التي توقعها الجهاز الفني لـ "السيليساو" فور إصابته في مباراة الفريق أمام الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.



وذكرت صحيفة "ذي صن" أن جيسوس تعرض لإصابة قوية في الركبة وسيغيب لفترة لا تقل عن 3 أشهر.



وأضافت: "اللاعب البرازيلي سيتوجه إلى بريطانيا الأحد ليتم تقييمه من جانب الأطباء في آرسنال، إذ أنه قد يحتاج إلى تدخل جراحي".



وختمت بأن فترة غياب جيسوس ستمتد حتى شهر مارس المقبل، وهو ما يعد ضربة موجعة بالنسبة إلى "المدفعجية" الذي يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.