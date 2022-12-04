الركراكي يسمح للاعبي المغرب بلمس صلعته لجلب الحظ أمام إسبانيا (صور)

أكد مدرب المغرب وليد الركراكي أن طموح "أسود الأطلس" هو الفوز على إسبانيا والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022.



وقال الركراكي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "اللاعبون حققوا التأهل، وقدموا أكثر مما توقعنا منهم، لكن علينا أن ننسى ما قمنا به في دور المجموعات، حتى نركز على ثمن النهائي".



وتابع: "سوف نواجه أفضل منتخبات العالم من الناحية الفنية، إنهم فريق يحاول أن يسير اللعب، ويُحافظ على الاستحواذ".



وأضاف: "في 2018 أثبتنا أننا فريق يستطيع التنافس ضدهم، نتمنى أن نكرر هذا الإنجاز مرة أخرى".



واختتم: "هدفنا هو التأهل بأي طريقة ممكنة، سوف نحاول أن نجد أفضل تركيبة حتى نُشكل تهديدًا لهذا الفريق، ولكن صراحة على الورق هم الأقرب للفوز".



ونشر حساب الاتحاد الدولي "الفيفا" عبر "تويتر" صورة للركراكي، الذي أصبح أول مدرب عربي يبلغ دور 16، وهو يمسك بثمرة أفوكادو وبداخلها كرة قدم، ويشير بإصبعه إلى رأسه بملامح متحدية، في رسالة إلى منتقديه.

وأثناء احتفالات الفوز التف اللاعبون حول الركراكي ولمسوا جميعا رأسه، إذ قال مدرب المغرب مازحاً إنه سمح للاعبي "أسود الأطلس" بلمس صلعته التي قد تجلب لهم الحظ في تحقيق الفوز، مشيراً إلى أنهم يسخرون كثيراً من صلعته ولكنه سمح لهم بلمسها بعد التأهل إلى ثمن النهائي.