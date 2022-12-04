غياب لاعبين مؤثرين عن إسبانيا قبل مواجهة المغرب

بدأ المنتخب الإسباني لكرة القدم استعداداته لمواجهة المنتخب المغربي الثلاثاء في دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بدون سيزار أزبيليكويتا وديفيد رايا.



وخاض مدافع فريق تشيلسي، وحارس فريق برينتفورد، مرانا على الدراجة الثابتة الموجودة في ملعب الجامعة بقطر.



في الوقت نفسه أكمل لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، المران بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة يوم.



وتعرض أزبيليكويتا، الذي لعب بالتناوب مع داني كارفاخال لاعب ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن، للإصابة في المباراة التي خسرها المنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني.

وتأهل المنتخب الإسباني للأدوار الاقصائية من المجموعة الخامسة بعكس المنتخب الألماني، رغم خسارته أمام اليابان 1 / 2.