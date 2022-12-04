الأرجنتين مهدد بخسارة نجم جديد أمام هولندا

أوضح مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، أن لاعب الوسط أليانخدرو "بابو" غوميز يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن سيتم تقييمها خلال الساعات المقبلة.

وأجبرت الإصابة بابو غوميز على مغادرة مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 التي انتهت بفوز "الألبيسيليستي" 2-1 في بداية الشوط الثاني ليحل محله ليساندرو مارتينيز.



وأوضح سكالوني عقب اللقاء أن بابو غوميز "يعاني من إصابة كبيرة في الكاحل وتم تغييره على الرغم من أنني وقتها كنت أشعر أننا في حاجة إلى أمر آخر بالملعب" في إشارة إلى استبدال لاعب إشبيلية.



ومن ناحية أخرى، كشف سكالوني أن أنخيل دي ماريا الذي حرمته إصابة في الساق اليسرى من المشاركة بمباراة أستراليا "قد يلحق بمواجهة ربع النهائي أمام هولندا".



وأوضح أنه أبقى على دي ماريا في مقاعد البدلاء بمواجهة أستراليا حتى لا يضغط عليه قائلاً: "نزوله إلى الملعب لم يكن سيصب في مصلحته أو مصلحتنا".