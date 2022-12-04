قائمة بجميع اللاعبين المصابين في كأس العالم 2022

شهدت كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر غياب عدد كبير من اللاعبين بداعي الإصابات المختلفة التي تعرضوا قبل وأثناء البطولة، ما حرم منتخباتهم من جهودهم.

فيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بسبب الإصابة.

* بول بوغبا (فرنسا)

أصيب بوغبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر لإصلاح إصابة في غضروف مفصلي.

استأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً التدريبات لكن في 31 أكتوبر قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

* نغولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم، سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.

* جورجينيو فينالدم (هولندا)

أصيب لاعب روما الإيطالي بكسر في الساق في أغسطس الماضي ما تسبب في استبعاده من تشكيلة هولندا في كأس العالم.

* فلوريان فيرتز (ألمانيا)

شارك لاعب باير ليفركوزن فيرتز في أربع مباريات مع منتخب ألمانيا في 2021 لكه لم يلعب أي مباراة للمنتخب أو للنادي منذ تعرضه لإصابة في الركبة في مارس الماضي.

* مايك ماينان (فرنسا)

استبعد ماينان حارس مرمى ميلان الإيطالي من تشكيلة فرنسا في كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق.

* مايك أويارزابال (إسبانيا)

أصيب أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد الإسباني بتمزق في أربطة الركبة خلال التدريب في مارس الماضي ولم يكتمل تعافيه حتى موعد الإعلان عن التشكيلة.

* تيمو فيرنر (ألمانيا)

أصيب تيمو فيرنر (26 عاماً) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار فريقه رازان بال شبورت لايبزيغ 4-0 على شاختار دونيتسك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في مطلع نوفمبر وسيغيب حتى نهاية 2022.

* ريس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاماً لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا وقال إنه لن يكون جزءاً من تشكيلة إنجلترا في النهائيات.

* ديوغو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورغن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

* بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاماً لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر

* أبوبكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر وسيغيب لما بعد كأس العالم.

* أرتور ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر

* سكوت كينيدي (كندا)

تعرض المدافع البالغ من العمر 25 عاماً لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني.

* خيسوس "تيكاتيتو" كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.

* جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين)

أصيب لاعب الوسط في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع فريقه فياريال الإسباني.

وصفه مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بأنه "لا يمكن الاستغناء عنه" عند إعلانه عن تشكيلته للمشاركة في النهائيات.

* ماركو ريوس (ألمانيا)

تعرض قائد بروسيا دورتموند إصابة في الكاحل ولم يكتمل تعافيه في الوقت المناسب.

كما غاب ريوس عن نهائيات كأس العالم 2014 بعد إصابته عشية سفر تشكيلة ألمانيا إلى البرازيل، وفازت ألمانيا باللقب.

* بن تشيلويل (إنجلترا)

أصيب بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا وقال بعدها بأيام أنه عانى من "إصابة كبيرة" ستبعده عن نهائيات كأس العالم.

* بريسنل كيمبمبي (فرنسا)

سيغيب مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي عن تشكيلة المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

* يوتا ناكاياما (اليابان)

سيغيب المدافع الياباني عن النهائيات بعد غيابه عما تبقى من الموسم بسبب إصابة في وتر العرقوب.

* فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال معسكر منتخب بلاده في أبوظبي وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر عن الملاعب جراء ذلك.

* أمين حارث (المغرب)

تعرض أمين حارث مهاجم أولمبيك مرسيليا لإصابة في الركبة خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام موناكو ومن ثم استبعد من المشاركة في النهائيات.

* ساديو ماني (السنغال)

انضم المهاجم ساديو ماني لمنتخب السنغال في كأس العالم رغم معاناته من الإصابة أثناء فترة لعبه مع بايرن ميونخ لكنه استبعد من المشاركة لاحقاً بعدما أكد مسؤولون أنه بحاجة للخضوع لجراحة.

* كريستوفر نكونكو (فرنسا)

انضم مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني لتشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم لكنه استبعد لاحقاً بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى خلال التحام مع زميله إدواردو كامافينغا أثناء التدريبات.

* خوسيه غايا (إسبانيا)

انسحب خوسيه غايا ظهير أيسر فالنسيا من تشكيلة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم بقطر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات.

* ماكسيم كريبو (كندا)

حارس المرمى كريبو استبعد من تشكيلة البطولة بعد إصابته بكسر في الساق خلال اللعب مع فريقه لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري.

* خواكين كوريا (الأرجنتين)

خرج مهاجم إنتر ميلان من تشكيلة الأرجنتين بعد تعرضه لإصابة.

* نيكولاس غونزاليس (الأرجنتين)

استبعد غونزاليس مهاجم فيورنتينا الإيطالي من تشكيلة منتخب الأرجنتين في قطر بسبب إصابة في العضلات.

* كريم بنزيما (فرنسا)

استبعد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والحائز على جائزة الكرة الذهبية من تشكيلة فرنسا لكأس العالم بعد تعرضه لإصابة في التدريبات في اليوم السابق على انطلاق البطولة.

* لوكا هرنانديز (فرنسا)

تبخرت آمال مدافع بايرن ميونخ لوكا هرنانديز في الاستمرار في كأس العالم مبكراً بعد تعرضه لإصابة في الركبة في فوز فرنسا 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة.

* توماس ديلاني (الدنمارك)

استبعد لاعب الوسط ديلاني من تشكيلة الدنمارك في كأس العالم بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال التعادل السلبي مع تونس في بداية مسيرة الدنمارك في البطولة ضمن المجموعة الرابعة.

* غابرييل جيسوس وألكسندر تيليس (البرازيل)

استبعد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر بعد تعرضهما للإصابة في المواجهة بين البرازيل والكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.