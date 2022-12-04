عبدالله حسن: المنافسة كانت محتدمة والمستويات تطورت

أكد الخبير الفني بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الإماراتي عبدالله حسن، أن معظم المنتخبات التي ودعت نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، كان بسبب المنافسة المحتدمة في مجموعاتها، وأن الإحصاءات تثبت أن المستويات كانت متقاربة وأن ثلاثة منتخبات فقط من أصل 32 هي التي ضمنت صعودها عقب خوض مباراتين، وأن الغالبية انتظرت حتى الثواني الأخيرة للتعرف على مصيرها على غرار منتخبات الأورغواي وتونس والكاميرون وغانا.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه لمس تطوراً ملحوظاً في المستوى العام للبطولة وأن عدداً من المنتخبات خاضت مباراة واحدة بنهجين تكتيكيين مختلفين، كما أن الجاهزية البدنية كانت عالية عند معظم الفرق، بدليل خوض اللاعبين لأكثر من 100 دقيقة في المباراة وأنه كان واضحاً تغير العقلية لدى اللاعبين في رفض الهزيمة والهجوم حتى الأوقات الأخيرة من المباريات.

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