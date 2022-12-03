تصرف غريب من نجم أوروغواي.. وجه لكمة قاضية لشاشة "الفار" (فيديو)

أقدم نجم منتخب أوروغواي إدينسون كافاني على تصرف غريب عقب نهاية مباراة "السيليستي" أمام غانا التي انتهت بفوز أوروغواي بهدفين دون رد وخروج الفريقين من دور المجموعات لكأس العالم 2022.



وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كافاني وهو يوجه لكمة قاضية لشاشة تقنية الفيديو "الفار" وأسقط الشاشة على الأرض.



ولم يتمالك المهاجم الأوروغوياني نفسه عقب الخروج غير المتوقع لمنتخب بلاده بطريقة درامية بعدما حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على البرتغال في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف ليتأهل "التايغوك" إلى ثمن النهائي بفارق الأهداف عن بطل العالم مرتين.