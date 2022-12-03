رونالدو يكشف عن إشارته الغاضبة لمن وجهها.. ليست للمدرب (صور)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سر الإشارة الغاضبة التي قام بها أثناء مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لكأس العالم.



ونفى "الدون" ما تردد عن خلافه مع مدربه فرناندو سانتوس، وتوجيه كلمات خارجة له، عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية.



وقال رونالدو عن ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ما حدث قبل استبدالي، أن لاعبا من كوريا الجنوبية طالبني بالخروج سريعا من الملعب".

وواصل: "طلبت منه أن يصمت، لأنه لا يملك سلطة أن يطلب هذا الأمر، ولم يكن هناك أي خلاف مع المدرب".



وستلتقي البرتغال مع سويسرا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي المونديال.