مدرب ألمانيا يرفض الاستقالة

رفض مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك فكرة استقالته من منصبه بعد خروج فريقه من دور المجموعات في مونديال 2022، مشيراً في تصريحات إلى شبكة «أي أر دي» بأن هذا القرار «لا يتعلق به». ووعد فليك الذي استلم تدريب المنتخب صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف بإجراء «تحليل سريع» لأسباب سقوط فريقه، معرباً عن «خيبة أمل كبيرة» لديه جراء ما حصل، وتابع «فريقي وأنا قمنا بعمل جيد، لقد أعددنا الفريق بشكل جيد».

وخرج المنتخب الألماني بخفي حنين من دور المجموعات للمرة الثانية توالياً رغم فوزه في مباراته الأخيرة على كوستاريكا 4-2 وذلك لأن اليابان تغلبت على إسبانيا 2-1 محققة ثانية مفاجآت هذه المجموعة بعد فوزها على ألمانيا بالنتيجة ذاتها. وانتزعت اليابان صدارة المجموعة برصيد ست نقاط مقابل أربع لإسبانيا التي تفوقت على ألمانيا بفارق الأهداف.

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